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«Маршал Устинов» запустил ракеты в Баренцевом море
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Крейсер «Маршал Устинов» провел ракетные стрельбы в Баренцевом море 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Крейсер "Маршал Устинов" выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по морской цели в полигонах Северного флота в Баренцевом море, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"В ходе выполнения боевого упражнения перед боевым расчетом ракетно-артиллерийской боевой части крейсера "Маршал Устинов" стояла задача нанести ракетный удар по корабельной группировке условного противника. Стрельба выполнялась по сложной мишенной позиции, установленной в заданном районе Баренцева моря", — рассказал Серга.
Районы проведения стрельбы были заранее закрыты для судоходства и полетов авиации, отметил он. Стрельбы прошли успешно.
"В ближайшее время экипаж "Маршала Устинова" отработает задачи по спасению личного состава на море во взаимодействии с экипажем морского буксира "МБ-100", а также проведет учения по пополнению всеми видами запасов на переходе морем совместно с экипажем среднего морского танкера "Дубна". После завершения выполнения задач в море, РКР "Маршал Устинов" возвратится в главную базу Северного флота — Североморск", — добавил Серга.
"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. Его длина — 186 м, ширина — 20,8 м, максимальная скорость — 32 узла, экипаж — около 500 человек. Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, корабль также оснащен комплексами зенитно— ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В состав ВМФ России входят три таких ракетных крейсера: "Москва" на Черноморском флоте, "Варяг" на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" на Северном.
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