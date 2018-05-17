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Стала известна мощность ядерного заряда «Посейдона»
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Стала известна мощность ядерного заряда подводного беспилотника «Посейдон» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
На беспилотник смогут устанавливаться различные ядерные заряды максимальной мощностью до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» будет иметь ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В первую очередь аппарат предназначен для уничтожения укрепленных военно-морских баз противника.
Впервые он был представлен президентом России Владмиром Путиным в ходе его обращения к федеральному собранию.
Благодаря атомной энергетической установке аппарат сможет идти к цели на межконтинентальную дальность, на глубине до километра и скорости 110-130 километров в час.
Название для беспилотника выбиралось путем народного голосования на сайте Министерства обороны РФ.
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