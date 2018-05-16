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Поставщик оружия ЦРУ захотел купить напалм
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Поставщика оружия ЦРУ уличили в намерении продать кому-то напалм 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikipedia
Американская оружейная компания Thor Global Defense, поставляющая оружие в том числе и Центральному разведывательному управлению США, хотела закупать напалм — загущенное горючее вещество, применяемое в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Об этом сообщает BuzzFeed.
Издание опубликовало письмо, датированное декабрем 2017 года. В нем говорится, что компания готова стать покупателем напалма. От потенциальных продавцов она просила данные о максимальном месячном производстве вещества. Отмечалось, что закупать его планируется раз в два месяца.
Консультант по продажам компании Гретчен Дэвис (Gretchen Davis), чьим именем подписано письмо, подтвердила намерения Thor приобрести напалм. В то же время она отказалась уточнить, кому в дальнейшем будет поставляться вещество, сославшись на договор о неразглашении. Также она не пояснила, располагается ли клиент в США или другой стране, однако подчеркнула, что вещество не намерены использовать для военных целей.
Как отмечает BuzzFeed, 2 мая в офисе Thor в штате Арканзас провели обыск агенты министерства внутренней безопасности и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. «Да, действительно, проводится расследование», — сказал представитель первого ведомства Брайан Кокс (Bryan Cox), отказавшись сообщить какие-либо подробности.
Дэвис отрицательно ответила на вопрос, связан ли рейд в офисе компании с закупкой напалма, но и не уточнила цели агентов. В заявлении компании указывается, что она никогда не нарушала законов США. В ЦРУ прокомментировать ситуацию также отказались. BuzzFeed также пишет, что нет никаких доказательств того, что попытка покупки напалма была незаконной.
Применение напалма в военных целях не ограничивается, однако его использование против гражданского населения запрещено ООН. Напалм применялся авиацией США во время Второй мировой войны, в Корейской войне и особенно широко во время войны во Вьетнаме. В 2003 году сообщалось, что США и Великобританией применяли вещество во время войны в Ираке против иракской армии.
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