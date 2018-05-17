Проход атомной субмарины во льдах показали на видео

Проход атомной субмарины в арктических льдах показали на видео

Эксклюзивные кадры попали на видео : новейший ледокол Северного флота " Илья Муромец " проводит в арктических льдах атомную подводную лодку " Юрий Долгорукий ". Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол "Руслан" и морской буксир. "Илья Муромец" возглавил колонну и прокладывал путь.

Видео представил телеканал "Звезда" . Журналисты стали свидетелями этого зрелищного события, снимая очередной выпуск программы "Военная приемка". Как ранее рассказал "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , новейший ледокол проводил первые ледовые испытания в районах Карского моря.

В горле Белого моря он и взял на сопровождение субмарину "Юрий Долгорукий". Подводной лодке в подобных арктических условиях пройти невозможно. Толщина льда здесь составляет порядка 40 сантиметров. Ледокол "Илья Муромец" успешно справился с заданием.

Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" относится к проекту 21180. Построен в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях . В 2017 году вошел в состав Северного флота. Предназначен для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-морского флота России . Будет заниматься проводкой кораблей и гражданских судов.