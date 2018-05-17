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Проход атомной субмарины во льдах показали на видео
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Проход атомной субмарины в арктических льдах показали на видео 

Российская Газета 48 минут назад
Эксклюзивные кадры попали на видео: новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" проводит в арктических льдах атомную подводную лодку "Юрий Долгорукий". Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол "Руслан" и морской буксир. "Илья Муромец" возглавил колонну и прокладывал путь.
Видео представил телеканал "Звезда". Журналисты стали свидетелями этого зрелищного события, снимая очередной выпуск программы "Военная приемка". Как ранее рассказал "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, новейший ледокол проводил первые ледовые испытания в районах Карского моря.
В горле Белого моря он и взял на сопровождение субмарину "Юрий Долгорукий". Подводной лодке в подобных арктических условиях пройти невозможно. Толщина льда здесь составляет порядка 40 сантиметров. Ледокол "Илья Муромец" успешно справился с заданием.
Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" относится к проекту 21180. Построен в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. В 2017 году вошел в состав Северного флота. Предназначен для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-морского флота России. Будет заниматься проводкой кораблей и гражданских судов.
"Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в феврале 2008 года. Порт приписки — Гаджиево. Автономность плавания — 90 суток. Экипаж — 107 человек. На вооружении стоят ракеты "Булава".
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