Ещё
В России создадут новое огнеметное подразделение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтае создадут новое огнеметное подразделение с системами «Солнцепек» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
В Алтайском крае сформируют новое подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), на вооружении которого будут стоять тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом в среду сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
"Командованием округа уделяется большое внимание развитию войск РХБЗ. Так, к 1 июня будет сформировано новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии, дислоцированное на территории Алтайского края. На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", — сказал генерал.
В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы. Таким образом, доля современного оружия в бригаде повысилась до 87%.
По словам Лапина, войска РХБЗ выполняют важные задачи не только в военное время, но и в мирное: например, борются со вспышками опасных инфекций, таких как сибирская язва.
ТОС-1А "Солнцепек" разработана в 2001 году на основе танка Т-72. Предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Огонь может вестись реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
РИА Новости: последние новости
Ракеты "Калибр" разместят в Средиземноморье Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года National Interest оценил шансы F-22 в воздушном бою с Су-57
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Москва направила Киеву две ноты94
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза258
В заброшенном морге Москвы нашли останки18
Стегавших москвичей казаков выпороли89
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение