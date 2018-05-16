В России создадут новое огнеметное подразделение

На Алтае создадут новое огнеметное подразделение с системами «Солнцепек»

Алтайском крае сформируют новое подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), на вооружении которого будут стоять тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом в среду сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

"Командованием округа уделяется большое внимание развитию войск РХБЗ. Так, к 1 июня будет сформировано новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии, дислоцированное на территории Алтайского края. На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", — сказал генерал.

В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы. Таким образом, доля современного оружия в бригаде повысилась до 87%.

По словам Лапина, войска РХБЗ выполняют важные задачи не только в военное время, но и в мирное: например, борются со вспышками опасных инфекций, таких как сибирская язва.

ТОС-1А "Солнцепек" разработана в 2001 году на основе танка Т-72. Предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Огонь может вестись реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.