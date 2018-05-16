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Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
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Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье 

РИА Новости 2 часа назад
Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.
>> Что будет, если ракеты «Калибр» запустят из Чёрного моря
"В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — сказал Путин.
Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.
"В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", — добавил президент.
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