Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье 

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.
"В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — сказал Путин.
Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.
"В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", — добавил президент.