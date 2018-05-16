Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии , заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

"В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — сказал Путин.

Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.