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Спецназ ЮВО получил бронеавтомобиль «Тайфунёнок»
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В соединение спецназа ЮВО поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ «Тайфунёнок» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уже на этой неделе военнослужащие приступят к его освоению, проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме.
В соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) поступил новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 «Тайфунёнок», который недавно был продемонстрирован на военном параде в Москве.
«Тайфунёнок» имеет меньшие габариты в сравнении с существующей техникой (Тайфун-К) и иные характеристики. Внутри его броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре (в том числе сиденья командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов. Полезная нагрузка машины составляет 2 т.
Уже на этой неделе группы спецназа приступят к освоению автомобиля, проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме.
Новый бронеавтомобиль может использоваться для решения различных задач. Прежде всего, это перевозки личного состава или небольших грузов, а также сопровождения автоколонн.
Кроме того, после некоторого переоборудования броневик может стать санитарной, разведывательной, командно-штабной машиной.
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