«Тигр-М» с «Арбалетом» прошел проверку в Сирии

Российские автомобили многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ" одинаково хорошо чувствуют себя как на войсковых полигонах, так и на брусчатке Красной площади. Вот уже третий год они — участники парада Победы. Недавно стало известно, что боевая машина проходит обкатку в Сирии

В этой "горячей точке" давно ждали технику с дистанционно управляемым вооружением, предназначенную для выполнения широкого спектра специальных задач. Пулемет 6П49 калибра 12,7 мм является основным вооружением. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы составляет 2000 м. Боекомплект -150 патронов.

Гиростабилизированный "Арбалет-ДМ" оборудован современной системой управления огнем с обзорной телевизионной камерой, позволяющей вести наблюдение на дистанциях в 2500 м и поражать цели как с места, так и в движении.

В распоряжении наводчика также имеется тепловизор, который "видит" на полтора километра, и лазерный дальномер диапазоном от 100 до 3000 м.

"Тигр-М" имеет третий класс защиты. Полная масса составляет 7,5 т. Вес буксируемого прицела может достигать 2500 кг. Длина — 5600 мм. Ширина — 2400 мм. Высота — 3100 мм.

Двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 л.с. позволяет двигаться на скорости до 120 км/ч. Запас хода -1000 км. Дорожный просвет — 400 мм. Машина может преодолевать подъемы крутизной в 31 градус, форсировать брод глубиной 1,2 м.

В настоящее время такие бронеавтомобили находятся на вооружении частей специального назначения Российской Армии.