Ещё
«Тигр-М» с «Арбалетом» прошел проверку в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тигр-М» с «Арбалетом» прошел проверку в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: rg.ru
Российские автомобили многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ" одинаково хорошо чувствуют себя как на войсковых полигонах, так и на брусчатке Красной площади. Вот уже третий год они — участники парада Победы. Недавно стало известно, что боевая машина проходит обкатку в Сирии.
В этой "горячей точке" давно ждали технику с дистанционно управляемым вооружением, предназначенную для выполнения широкого спектра специальных задач. Пулемет 6П49 калибра 12,7 мм является основным вооружением. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы составляет 2000 м. Боекомплект -150 патронов.
Гиростабилизированный "Арбалет-ДМ" оборудован современной системой управления огнем с обзорной телевизионной камерой, позволяющей вести наблюдение на дистанциях в 2500 м и поражать цели как с места, так и в движении.
В распоряжении наводчика также имеется тепловизор, который "видит" на полтора километра, и лазерный дальномер диапазоном от 100 до 3000 м.
"Тигр-М" имеет третий класс защиты. Полная масса составляет 7,5 т. Вес буксируемого прицела может достигать 2500 кг. Длина — 5600 мм. Ширина — 2400 мм. Высота — 3100 мм.
Двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 л.с. позволяет двигаться на скорости до 120 км/ч. Запас хода -1000 км. Дорожный просвет — 400 мм. Машина может преодолевать подъемы крутизной в 31 градус, форсировать брод глубиной 1,2 м.
В настоящее время такие бронеавтомобили находятся на вооружении частей специального назначения Российской Армии.
Российская Газета: последние новости
Ракетные "Буки" из России прикрыли небо еще одной страны Новые истребители-перехватчики поступят в ЦВО Новейший авианосец США отправили на доработку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза152
В заброшенном морге Москвы нашли останки8
Госдума случайно поставила Европе ультиматум143
Соловьев похвастался роскошными хоромами129
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение