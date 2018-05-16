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Новейший авианосец США отправили на доработку
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Новейший авианосец США отправили на доработку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell
Американский авианосец нового поколения Gerald Ford направился на верфь Huntington Ingalls Industries для устранения выявленных неполадок. Причиной ремонта новенького корабля — Gerald Ford был передан флоту в июле 2017 года, — стали дефекты силовой установки, подъемников боеприпасов и других систем.
Из-за затрат на ремонт установленный Конгрессом лимит стоимости авианосца в 12,9 миллиарда долларов будет превышен на 120 миллионов, пишет Bloomberg. Впрочем, Gerald Ford признан самым дорогим кораблем в истории еще до возникновения проблем с его агрегатами.
Дефект опорного подшипника одного из четырех гребных валов гигантского корабля обнаружили в январе, когда авианосец находился в море. Аналогичная проблема с подшипником на другом валу проявилась в апреле 2017 года — тогда Gerald Ford был вынужден прервать программу испытаний и вернуться в гавань.
Представители General Electric, отвечающей за силовую установку, признали дефект производственным, связанным с нарушением технологий при сборке узла. В связи с неполадками приведение авианосца в первичную боевую готовность отложено до 2022 года.
Помимо подшипников, корабль испытывает проблемы с транспортерами боеприпасов — ни один из 11 имеющихся на авианосце подъемников не используется по назначению. 9 отключены, два других испытываются на предмет выявления неисправностей, способных угрожать безопасности экипажа и корабля в целом.
Первое плавание авианосца под флагом ВМС США завершилось 19 января. За это время были проверены корабельные системы, произведен 401 цикл выпуска и приема самолетов.
Корабли класса Gerald R. Ford призваны заменить в американском флоте авианосцы типа Nimitz. При сохранении габаритов и боевых характеристик экипаж "плавучих аэродромов" нового поколения уменьшен на 900 человек за счет автоматизации, а два ядерных реактора корабля вырабатывают на четверть больше электроэнергии, необходимой для работы электромагнитных катапульт и других агрегатов.
В 2015 году заложен второй авианосец серии John F. Kennedy. На 2018 год запланировано закладка третьего корабля Enterprise — при его постройке будет использован металл списанного ранее одноименного авианосца.
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