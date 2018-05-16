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«Буки» прикрыли небо еще одной страны
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Ракетные «Буки» из России прикрыли небо еще одной страны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На состоявшихся недавно масштабных учениях вооруженных сил Алжира были задействованы зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" российского производства. Расчеты противовоздушной обороны успешно уничтожали выявленные мишени, которые изображали средства воздушного нападения противника.
Данные маневры стали первой публичной демонстрацией этих комплексов на учебных полигонах. "Бук-М2Э" являются высокоэффективным оружием, судя по опыту боевых действий в Сирии, где они перехватывали крылатые и баллистические ракеты. Если речь идет о самолетах, их сбивают на дальности в 45 км и на высотах до 25 км с вероятностью, доходящей до 95 процентов.
Данные ЗРК выполнены на колесном корпусном шасси МЗКТ. Ярославский дизель с турбонаддувом мощностью 420 л.с. дает установке возможность развивать скорость до 80 км/ч. Трансмиссия гидромеханическая.
Запаса хода до 1000 км. Подвеска — гидропневматическая. Вес 22 т. Грузоподъемность -12 т. Шасси без проблем эксплуатируется при температуре, превышающей 50 градусов Цельсия.
По мнению военных экспертов, ЗРК данной модели приобретают все большую популярность на международных рынках вооружений, и очень вероятно, что обладателями "Буков" станут и другие государства, заботящиеся о безопасности своих воздушных рубежей.
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