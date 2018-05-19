Ракетоносцы США облетели Корейский полуостров стороной 

США, Южная Корея и Япония договорились изменить полет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Boeing B-52, чтобы маршруты не пролегали над Корейским полуостровом, сообщил источник в Пентагоне.
Самолеты поднялись с острова Гуам в Тихом океане, а затем вернулись туда же. При этом бомбардировщики двигались к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, избегая воздушного пространства Южной Кореи.
По словам источника, представляется неясным, стало ли это решение ответом на последние заявления КНДР, передает РИА «Новости».
Полет B-52 не являлся частью военных учений.
Военное ведомство США не стало комментировать данную информацию.
Напомним, Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей, поскольку в минувшую пятницу начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder. Северная Корея пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей и поставила Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Трамп в ответ пригрозилКНДР ливийским сценарием.