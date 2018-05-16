Ещё
Западный военный округ подняли по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западный военный округ подняли по тревоге 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Большая проверка проходит сейчас в Воронеже, где по тревоге подняты полторы тысячи военослужащих. Всем им дали минимум времени на сборы, вооружение и занятие огневых точек.
В рамках проверки пехоте и технике предстоит выдвинуться на позиции под прикрытием, а связистам поставлена отдельная задача — развернуть полевые станции и наладить взаимодействие между подразделениями.
Главная задача этих учений — отработать алгоритм управления войсками. Подразделения должны действовать как хорошо отлаженный механизм.
Все движения и решения военных оценивает комиссия Западного военного округа под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперты National Interest оценили шансы Су-57 в воздушном бою с F-22 В НАТО испугались «глаза Москвы» внутри альянса - СМИ ВКС РФ получит новый ударный авиакомплекс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту248
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице275
Открытие Крымского моста возмутило Европу1162
Ким Чен Ын пошел на попятную22
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым22
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение