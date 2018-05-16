Западный военный округ подняли по тревоге 

Большая проверка проходит сейчас в Воронеже, где по тревоге подняты полторы тысячи военослужащих. Всем им дали минимум времени на сборы, вооружение и занятие огневых точек.
В рамках проверки пехоте и технике предстоит выдвинуться на позиции под прикрытием, а связистам поставлена отдельная задача — развернуть полевые станции и наладить взаимодействие между подразделениями.
Главная задача этих учений — отработать алгоритм управления войсками. Подразделения должны действовать как хорошо отлаженный механизм.
Все движения и решения военных оценивает комиссия Западного военного округа под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова.