Войска под Воронежем подняты по тревоге

Большая проверка проходит сейчас в Воронеже, где по тревоге подняты полторы тысячи военослужащих. Всем им дали минимум времени на сборы, вооружение и занятие огневых точек.

В рамках проверки пехоте и технике предстоит выдвинуться на позиции под прикрытием, а связистам поставлена отдельная задача — развернуть полевые станции и наладить взаимодействие между подразделениями.

Главная задача этих учений — отработать алгоритм управления войсками. Подразделения должны действовать как хорошо отлаженный механизм.