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Войска под Воронежем подняты по тревоге
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Войска под Воронежем подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Большая проверка проходит сейчас в Воронеже, где по тревоге подняты полторы тысячи военослужащих. Всем им дали минимум времени на сборы, вооружение и занятие огневых точек.
В рамках проверки пехоте и технике предстоит выдвинуться на позиции под прикрытием, а связистам поставлена отдельная задача — развернуть полевые станции и наладить взаимодействие между подразделениями.
Главная задача этих учений — отработать алгоритм управления войсками. Подразделения должны действовать как хорошо отлаженный механизм.
Все движения и решения военных оценивает комиссия Западного военного округа под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова.
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