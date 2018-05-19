Части ЮВО получат новую военную технику

Более 1500 единиц новой военной техники получат части ЮВО в 2018 году

Воинские части Южного военного округа (ЮВО) получат в 2018 году более 1500 единиц новой военной техники. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников в ходе итогового заседания военного совета за зимний период 2017-2018 учебного года.

"В соединения и воинские части в 2018 году будет поставлено более 1500 единиц перспективных новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 40 самолетов и вертолетов, около 20 кораблей и катеров, более 70 танков, порядка 200 БТР и БМП, около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц автомобильной техники", — приводит пресс-служба округа слова Дворникова.

С начала года в войска округа уже поступило более 130 современных образцов вооружения, вся новая техника введена в эксплуатацию и применяется в мероприятиях боевой подготовки, отметил он. "К концу текущего года уровень обеспеченности современными видами вооружения в ЮВО составит более 65%", — добавил командующий.