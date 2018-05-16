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В США выбрали лучший российский истребитель
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В США выбрали лучший российский истребитель 

Российская Газета 1 час назад
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27, который в НАТО известен как Flanker, что можно перевести как "Фланговый удар", американский эксперт из журнала The National Interest признал лучшим истребителем четвертого поколения России.
"Четыре десятилетия Flanker служил России в качестве истребителя четвертого поколения, а также состоял на вооружении двух самых густонаселенных странах мира — Китая и Индии. Большой двухмоторный истребитель — российский аналог F-15 Eagle — обладающий большой дальностью полета, высокой скоростью, мощным боевым вооружением, передовой авионикой и превосходной маневренностью", — написал магистр Джорджтаунского университета Себастьян Роблин.
Он также отметил, что Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27, который в НАТО известен как Flanker, что можно перевести как "Фланговый удар", американский эксперт из журнала The National Interest признал лучшим истребителем четвертого поколения России.послужил родоначальником целой серии самых разнообразных по назначению самолетов. Истребитель активно поставлялся в ВВС других стран мира. К примеру, в Эфиопии Су-27 в воздушных боях сбили без потерь четыре эритрейских истребителя.
Последняя модель истребителя — Су-35С по своим летным характеристикам значительно превосходит конкурентов, сочетая в себе лучшие данные истребителей четвертого поколения и основные характеристики пятого поколения. Так, сверхманевренность самолета обеспечивает новый двигатель с управляемым вектором тяги, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. От предшествующей модели он отличается увеличенной тягой (14,5 тонны), пониженным расходом топлива и большим ресурсом. Истребитель способен развивать скорость до 2500 километров в час и подниматься на высоту до 20 тысяч метров. Максимальная дальность полета составляет 3600 километров. Новейшая авионика и радары делают его серьезным противником, способным поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.
Эксперт отметил, что последняя модель Flanker наглядно продемонстрировала расхождение в американской и российской доктринах воздушного боя. Вооруженные силы США делают ставку на малозаметность, скорость и дальнобойные ракеты, в то время как Россия продолжает строить высокоманевренные самолеты, полагая, что радиоэлектронная война снизит скорость и точность поражения дальнобойных ракет, а наземные РЛС будут наводить истребители на самолеты противника.
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