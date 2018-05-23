США призвали Китай убрать вооружения с островов Спратли

США призвали Китай убрать системы вооружения со спорных островов Спратли

США призвали Китай убрать системы вооружения со спорных островов Спратли в Южно-Китайском море и не допускать милитаризации этого региона в соответствии с данными ранее обещаниями.

"У нас есть убедительные доказательства того, что Китай развернул противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы и электронные глушители в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В то время как Китай утверждает, что строительство островов должно обеспечить безопасность на море, навигационную помощь, поисково-спасательные работы, защиту рыбных промыслов и другие невоенные функции, размещение этих систем оружия предназначено только для военного использования", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Он отметил, что посадка китайских бомбардировщиков на острове Вуди также "повысила напряженность" в регионе.

"Мы призвали Китай немедленно убрать военные системы и прекратить курс на милитаризацию спорных особенностей Южно-Китайского моря. Мы считаем, что эти развертывания (вооружений) и продолжающаяся милитаризация этих объектов являются нарушением обещания, которое председатель (КНР) Си (Цзиньпин) дал США и всему миру — не милитаризировать острова Спратли", — сказал представитель Пентагона.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, сообщил, что системы вооружения были развернуты в апреле на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.

Ранее ВВС КНР сообщили, что группа стратегических бомбардировщиков H-6K в ходе недавних учебных маневров впервые приземлилась и взлетела с аэродрома на одном из островов в Южно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают соседи Китая.

Вьетнама и У Китая и ряда стран региона — Японии Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.