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Названы сроки поставки в ВКС Ту-22М3М
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Названы сроки поставки в ВКС Ту-22М3М 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый авиационный ударный комплекс — модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 — поступит в Дальнюю авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России в октябре, рассказал источник в оборонно— промышленном комплексе.
«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — передает ТАСС слова источника.
Как рассказал другой источник в ОПК, Ту-22М3 не потребуется длительных испытаний, так как для модернизации до нового уровня он был взят из строевых самолетов Дальней авиации.
«Будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик», — сказал источник.
Он рассказал также, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование.
«Самолет ремоторизован — установлены НК-25 с полным ресурсом», — добавил источник.
В ноябре 2017 года сообщалось, что новый самолет получит современное высокоточное оружие, а комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2.
Напомним, в конце апреля 2018 года на Казанском авиационном заводе сообщили, что в августе планируется поднять в воздух сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
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