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Названо место размещения комплексов ПРО США в Японии
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Названо место размещения комплексов ПРО США в Японии 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил о размещении в префектуре Акита на севере и в префектуре Ямагути на острове Хонсю двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.
«Эти два района станут кандидатами на размещение (установок», — передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо заявление Онодэра, сделанное после заседания правительства.
Акита и Ямагути и раньше назывались экспертами как потенциальные места развертывания Aegis Ashore, но до сих пор официальные избегали говорить об этом открыто и конкретно. По мнению руководства оборонного ведомства, двух таких установок, как утверждают власти, будет в целом достаточно, чтобы прикрыть всю территорию Японии от удара баллистических ракет.
Ранее СМИ сообщали, что Токио планирует приобрести в США наземный вариант системы ПРО Aegis, которыми уже оснащены шесть ракетных эсминцев ВМС Японии.
Напомним, в декабре 2017 года в МИД Японии заявили, что предстоящее развертывание в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore носит оборонительный характер и не несет угрозы России и сопредельным странам.
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