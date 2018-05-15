Названо место размещения комплексов ПРО США в Японии

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил о размещении в префектуре Акита на севере и в префектуре Ямагути на острове Хонсю двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.

«Эти два района станут кандидатами на размещение (установок», — передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо заявление Онодэра, сделанное после заседания правительства.

Акита и Ямагути и раньше назывались экспертами как потенциальные места развертывания Aegis Ashore, но до сих пор официальные избегали говорить об этом открыто и конкретно. По мнению руководства оборонного ведомства, двух таких установок, как утверждают власти, будет в целом достаточно, чтобы прикрыть всю территорию Японии от удара баллистических ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Токио планирует приобрести в США наземный вариант системы ПРО Aegis, которыми уже оснащены шесть ракетных эсминцев ВМС Японии.