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В РФ нашли способ искоренить наркоманию в армии
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В РФ нашли способ искоренить наркоманию в армии 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России готовит поправки в законодательство, которые обяжут всех военнослужащих-контрактников ежегодно проходить проверку на наличие наркотиков в организме. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.
В Министерстве заявили, что всем контрактникам, в том числе солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и генералам, предпишут обязательно «проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».
При этом военнослужащие не смогут отказаться от проверки. Попытка уклонения от неё будет основанием для досрочного увольнения с военной службы по контракту без выплаты выходного пособия.
Отмечается, что поправки находятся на согласовании в силовых ведомствах. Планируется внести изменения в законодательство в начале 2019 года.
Ранее стало известно, что для военнослужащих-контрактников могут ввести обязательную ежегодную диспансеризацию.
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