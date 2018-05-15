В РФ нашли способ искоренить наркоманию в армии

В Министерстве заявили, что всем контрактникам, в том числе солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и генералам, предпишут обязательно «проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

При этом военнослужащие не смогут отказаться от проверки. Попытка уклонения от неё будет основанием для досрочного увольнения с военной службы по контракту без выплаты выходного пособия.

Отмечается, что поправки находятся на согласовании в силовых ведомствах. Планируется внести изменения в законодательство в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что для военнослужащих-контрактников могут ввести обязательную ежегодную диспансеризацию.