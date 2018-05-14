Египет стремится оснащать армию российским оружием

Шойгу отметил стремление Египта оснащать армию российским оружием

По словам Шойгу, наблюдается устойчивая динамика расширения сотрудничества России и Египта в военной сфере.

«С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооруженные силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Египта генерал-полковником Седки Собхи в Москве.

Министр также подчеркнул, что Россия заинтересована в «лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности».

Шойгу отметил, что в России высоко ценят стремление египетского руководства к развитию всесторонних отношений между двумя странами и «конструктивную позицию Каира по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Важным элементом сотрудничества он назвал регулярное проведение встреч министров в формате «два плюс два», в рамках которых военные и дипломаты России и Египта «имеют уникальную возможность „сверить часы“ по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия».