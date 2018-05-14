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Египет стремится оснащать армию российским оружием
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Шойгу отметил стремление Египта оснащать армию российским оружием 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военное сотрудничество Москвы и Каира устойчиво расширяется, в двусторонних отношениях отмечен явный прогресс, заявил и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, наблюдается устойчивая динамика расширения сотрудничества России и Египта в военной сфере.
«С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооруженные силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Египта генерал-полковником Седки Собхи в Москве.
Министр также подчеркнул, что Россия заинтересована в «лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности».
Шойгу отметил, что в России высоко ценят стремление египетского руководства к развитию всесторонних отношений между двумя странами и «конструктивную позицию Каира по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
Важным элементом сотрудничества он назвал регулярное проведение встреч министров в формате «два плюс два», в рамках которых военные и дипломаты России и Египта «имеют уникальную возможность „сверить часы“ по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия».
«Нацелены и дальше развивать и наращивать сотрудничество военных ведомств по всем направлениям, представляющим для нас взаимный интерес», — сказал Шойгу.
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