Подводные роботы поступят во флот к 2027 году

Военно-морской флот России в течение девяти лет вооружится новейшими автономными необитаемыми подводными аппаратами «Посейдон», закупку которых недавно включили в государственную программу вооружений.

Первые подробности о новом подводном боевом роботе с ядерной энергетической установкой рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте нынешнего года. Автономный аппарат, который по результатам голосования на сайте Минобороны РФ решили назвать «Посейдон», способен перемещаться между континентами на большой глубине. Боевой робот может нести ядерный боезаряд.

Передвигаясь под водой на большой скорости, «Посейдон» способен эффективно уничтожать различные цели, включая авианосные группы и береговые укрепления противника. Конструктивной особенностью аппарата является наличие ядерной энергетической установки, которая занимает кардинально меньший объём по сравнению с атомным реактором подводных лодок, но при этом является гораздо мощнее.