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Подводные роботы поступят во флот к 2027 году
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Подводные роботы поступят во флот к 2027 году 

Популярная механика 39 минут назад
Фото: Популярная механика
Военно-морской флот России в течение девяти лет вооружится новейшими автономными необитаемыми подводными аппаратами «Посейдон», закупку которых недавно включили в государственную программу вооружений.
Первые подробности о новом подводном боевом роботе с ядерной энергетической установкой рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте нынешнего года. Автономный аппарат, который по результатам голосования на сайте Минобороны РФ решили назвать «Посейдон», способен перемещаться между континентами на большой глубине. Боевой робот может нести ядерный боезаряд.
Передвигаясь под водой на большой скорости, «Посейдон» способен эффективно уничтожать различные цели, включая авианосные группы и береговые укрепления противника. Конструктивной особенностью аппарата является наличие ядерной энергетической установки, которая занимает кардинально меньший объём по сравнению с атомным реактором подводных лодок, но при этом является гораздо мощнее.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Минобороны, военно-морской флот получит автономные подводные аппараты «Посейдон» к 2027 году, а их носителем станет одна из атомных подводных лодок, которые строятся на «Северном машиностроительном предприятии» в Северодвинске: это носитель глубоководных аппаратов субмарина проекта 09851, а также субмарина проекта 09852, которая перестраивается из лодки проекта 949А «Антей».
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