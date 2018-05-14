Два фрегата ЧФ провели боевые стрельбы

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море.
В Средиземном море два фрегата Черноморского флота, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» проводят боевые стрельбы, отражая удар с воздуха.
Чтобы по максимуму затруднить противнику возможность ответного удара, корабли прикрытия ставят ложные цели с помощью пассивных помех, создавая непроницаемую защиту в радиолокационном и тепловом диапазоне.
После этого корабли выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Помимо артиллерийских стрельб, экипаж провел ракетные стрельбы.