Опубликовано видео о работе ССК МО РФ

Минобороны впервые разместило в своих официальных аккаунтах в соцсетях видеоролик о работе сотрудников службы специального контроля (ССК) МО РФ, которая в мае отмечает 60-летний юбилей. Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом служба специального контроля Министерства обороны РФ проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации ДВЗЯИ", — уточнили в МО.

Среди других приоритетных задач службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля). Также на службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.