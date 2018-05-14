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Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
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Опубликовано видео о работе ССК МО РФ 

ТАСС 20 минут назад
Минобороны впервые разместило в своих официальных аккаунтах в соцсетях видеоролик о работе сотрудников службы специального контроля (ССК) МО РФ, которая в мае отмечает 60-летний юбилей. Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.
"Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом служба специального контроля Министерства обороны РФ проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации ДВЗЯИ", — уточнили в МО.
Среди других приоритетных задач службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля). Также на службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.
"Результаты контроля — данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства — представляются службой специального контроля в Национальный центр управления обороной РФ и другие органы военного и государственного управления", — отметили в военном ведомстве.
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