«Подобной гавани в Европе нет»

Как создавался Черноморский флот России

13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской дивизии вошли в Ахтиарскую бухту Крыма . Так началось строительство Черноморского флота, ставшего форпостом на юге Российской империи. Созданная здесь при Екатерине II военно-морская группировка и город-порт Ахтиар (ныне Севастополь ) позволили России укрепиться в регионе. Прекращение существования Российской империи и позже СССР стало тяжёлым испытанием для Черноморского флота. Однако в последние годы, и особенно после возвращения Крыма в состав России, он снова обрёл статус защитника южной морской границы страны.

Основы Черноморского флота были заложены ещё в конце XVIII века. 13 мая 1783 года авангардный отряд из 11 кораблей Азовской флотилии прибыл из Керчи в Ахтиарскую бухту — место, где впоследствии был заложен Севастополь. В новый пункт базирования передислоцировались четыре фрегата, один бомбардирский корабль, один бот, несколько полакров (судов с гафельными парусами) и шхун.

Приказ о переходе в Ахтиар отдал вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв. Именно он позднее стал первым командующим Черноморским флотом.

Незадолго до этих событий, в январе 1783 года бухту осмотрел капитан фрегата №8 (впоследствии — «Осторожный») Иван Берсенёв . Опытный мореплаватель счёл, что развёртывание там флота будет иметь большие перспективы.

«Подобной ещё гавани не видал, и в Европе, действительно, такой хорошей нет; вход в сию гавань самый лучший, натура сама разделила бухту на разные гавани, то есть военную и купеческую; довольная в каждом лимане глубина, положение ж берегового места хорошее и надёжно к здоровью, словом сказать, лучшее нельзя найти к содержанию флота место», — так описывал Клокачёв Ахтиарскую бухту.

«Эскадра вице-адмирала Ф. А. Клокачева входит в Ахтиарскую бухту», Е. Августинович © Е. Августинович. Эскадра вице-адмирала Ф. А. Клокачева входит в Ахтиарскую бухту

Южный форпост империи

Переход в Ахтиар стал отправной точкой в истории Черноморского флота и города Севастополь. Строительство военно-морской базы (ВМБ) и прибрежных сооружений было поручено уроженцу Архангельска , контр-адмиралу Томасу Маккензи, шотландцу по происхождению. В России он был известен как Фома Фомич.

Согласно указу императрицы Екатерины II от 24 августа 1785 года, Черноморский флот должен был состоять из 37 пушечных кораблей различного класса и восьми транспортных судов. На берегах бухты она распорядилась возвести Адмиралтейство, инженерные укрепления и установить артиллерийские орудия. Штатную численность личного состава ЧФ Екатерина II определила в 13 504 человека.

Севастопольский порт был необходим для освоения Крыма и борьбы с более мощным Османским флотом.

До перехода в Ахтиар на Чёрном море русским приходилось воевать с турками малоразмерными судами Азовской флотилии. В сражениях в акватории Средиземного моря принимали участие корабли Балтийского флота, так как проливы Босфор и Дарданеллы контролировала Османская империя.

Удобная бухта и выгодное геостратегическое положение позволило Севастополю достаточно быстро стать крупной военно-морской базой и торговым портом.

К середине XIX века окрепший Черноморский флот России стал играть важную роль в решении так называемого «Восточного вопроса» — комплекса мер по освобождению Балканского полуострова от турецкого владычества.

Петербург рассчитывал воспользоваться слабостью Османской империи и получить контроль над проливами. Западные государства негативно воспринимали амбициозные планы России.

Франции, Следствием растущих противоречий в регионе стала Крымская война (1853—1856 годы) между русскими войсками и коалицией в составе Турции Англии и Сардинии.

Кульминацией военных действий стала битва за Севастополь. Коалиции удалось осуществить высадку крупного десанта и блокировать город. Несмотря на героические усилия моряков по обороне Севастополя, Россия была вынуждена признать поражение.

Согласно Парижскому мирному договору от 18 марта 1856 года Петербург должен был согласиться на нейтральный статус Чёрного моря, отказаться от Черноморского флота и снести береговые укрепления в Севастополе. Однако поражение в войне послужило катализатором реформ по модернизации вооружённых сил.

В 1871 году в период франко-прусской войны Россия денонсировала Парижский договор. При Александре III Черноморский флот обрёл статус мощного военно-морского института в регионе. С 1880-х годов ЧФ начал пополняться броненосцами, а с 1890-х годов — крейсерами и линкорами.

В период Первой мировой войны Русский флот провёл несколько крупных операций против германских и турецких кораблей, а также оказал существенную поддержку сухопутным силам на Румынском и Кавказском фронтах.

В 1917 году Черноморский флот должен был стать основной ударной силой в Босфорской операции, которая предполагала высадку десанта для захвата проливов. Руководить этой миссией должен был командующий ЧФ вице-адмирал Александр Колчак. Но этим планам помешала Февральская революция.

Восстановление утраченной мощи

Период упадка Черноморского флота пришёлся на 1917—1920 годы. Октябрьская революция привела к полной дезорганизации системы управления. Моряки отказывались подчиняться командирам, а большевики учинили расправу над сотнями офицеров.

В 1918 году Севастополь оказался под угрозой немецкой оккупации. Чтобы корабли не достались Германии , большевики перебросили значительную их часть в Цемесскую бухту Новороссийска , где впоследствии их затопили по решению Ленина.

В 1919 году Крым находился под контролем Белого движения, но в 1920 году корабли Петра Врангеля покинули Севастополь.

В мае 1920 года из оставшихся кораблей царской России был создан Красный Черноморский флот. На верфях Николаева (УССР) были заложены первые советские корабли, стартовала модернизация стоящих на вооружении судов. Благодаря индустриализации в 1929—1937 годах ЧФ пополнился 500 кораблями и подлодками.

Перед Великой Отечественной войной Черноморский флот представлял собой достаточно современное оперативно-стратегическое объединение, включавшее подразделения морской авиации, систему береговой, противовоздушной и противолодочной обороны.

В первые годы войны с Германией и её союзниками ЧФ участвовал в обороне Крыма (Керченско-Феодосийская десантная операция), Одессы и Новороссийска. С 1943 года черноморцы освобождали оккупированные гитлеровцами прибрежные территории. Необычайную отвагу проявила морская пехота ЧФ. В общей сложности чёрные бушлаты провели 24 десантные операции.

В послевоенные годы Краснознамённый (с 1965 года) Черноморский флот сохранил статус крупнейшей в регионе военно-морской группировки. В период холодной войны ЧФ составлял основу Средиземноморской оперативной эскадры, в функции которой входило сдерживание 6-го флота США — это формирование было источником ядерной угрозы СССР.

Фундамент для развития

Непростые времена Черноморский флот переживал в 1992—1997 годы. В это время шли переговоры между Киевом и Москвой о разделе советского военно-морского наследия бывшего СССР: кораблей, подлодок, объектов инфраструктуры. Спор возник и о статусе Севастополя как главной базы Черноморского флота России.

Украина и РФ по очереди предпринимали безуспешные попытки переподчинить себе ЧФ и смогли окончательно договориться о разделе лишь в июне 1995 года. Болезненный процесс размежевания завершился только в апреле 1997 года. Российская Федерация получила 81,7% кораблей и право оставить в этом городе штаб.

В состав ЧФ вошли почти 400 кораблей различного класса и 161 единица авиационной техники, которая была дислоцирована на двух крымских аэродромах. Численность российских военнослужащих ограничивалась 25 тыс. человек. За аренду инфраструктуры Крыма Россия обязывалась ежегодно выплачивать Киеву $98 млн Пребывание российских войск на полуострове большинство украинской элиты воспринимало негативно. Использование севастопольской базы мгновенно превратилось в один из ключевых факторов политического давления на Москву.

В связи с этим руководство РФ неоднократно задумывалось над созданием главной базы в Новороссийске, который в советские годы выполнял функцию района тылового базирования ЧФ.

Вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года послужило естественным фундаментом для развития Черноморского флота. Севастополь вновь приобрёл статус главной базы ЧФ. При этом Новороссийской ВМБ была отведена роль базы-дублёра и пункта дислокации подводных лодок. Цемесская бухта способна вместить до 100 кораблей водоизмещением от 1,5 тыс. до 30 тыс. тонн.

В настоящее время в состав Черноморского флота России входят ракетный крейсер, большой противолодочный корабль, 6 фрегатов, 7 больших десантных кораблей, 6 малых противолодочных кораблей, 4 малых ракетных корабля, 11 тральщиков и 7 дизель-электрических подводных лодок.

В 2013 году Россия восстановила Средиземноморскую эскадру. А с сентября 2015 года корабли и субмарины Черноморского флота несут боевое дежурство у берегов Сирии . В задачи группировки входят противовоздушная оборона, разведка, сопровождение транспортных судов и нанесение ударов по террористам.

В беседе с RT доктор военных наук Константин Сивков отметил, что с возвращением Крыма Черноморской флот обрёл устойчивую платформу для развития и наращивания присутствия в Средиземноморском море. По его мнению, без Севастопольской бухты возможности ЧФ были бы сильно ограничены.