Еще одна страна получила «Солнцепеки»

Еще одна страна получила смертоносные российские «Солнцепеки»

Растет количество государств, принявших на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Так, на состоявшихся недавно учениях сухопутных войск Алжира впервые были продемонстрированы российские "Солнцепеки".

Информация о скором принятии на вооружении этих боевых систем армией североафриканского государства впервые появилась в Сети еще в прошлом году. Однако до этого изображения алжирских ТОС ни разу не демонстрировались.

Судя по опубликованным материалам, тяжелый огнемет для Алжира выполнен на шасси танка Т-90С, который в настоящее время является основой танковых войск этой страны.

По мнению военных экспертов, желание приобрести такую технику появилось у военно-политического руководства АНДР после ее применения в Ираке Сирии . "Солнцепеки" продемонстрировали в этих "горячих точках" очень высокую эффективность, внеся значительный вклад в разгром запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Необходимо отметить, что, исходя из сирийского опыта, в текущем году в огнеметные подразделения Российской армии было также решено направить модернизированные ТОС-1А.