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Еще одна страна получила «Солнцепеки»
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Еще одна страна получила смертоносные российские «Солнцепеки» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Растет количество государств, принявших на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Так, на состоявшихся недавно учениях сухопутных войск Алжира впервые были продемонстрированы российские "Солнцепеки".
Информация о скором принятии на вооружении этих боевых систем армией североафриканского государства впервые появилась в Сети еще в прошлом году. Однако до этого изображения алжирских ТОС ни разу не демонстрировались.
Судя по опубликованным материалам, тяжелый огнемет для Алжира выполнен на шасси танка Т-90С, который в настоящее время является основой танковых войск этой страны.
По мнению военных экспертов, желание приобрести такую технику появилось у военно-политического руководства АНДР после ее применения в Ираке и Сирии. "Солнцепеки" продемонстрировали в этих "горячих точках" очень высокую эффективность, внеся значительный вклад в разгром запрещенной в России террористической группировки "ИГ".
Необходимо отметить, что, исходя из сирийского опыта, в текущем году в огнеметные подразделения Российской армии было также решено направить модернизированные ТОС-1А.
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