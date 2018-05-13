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NI назвал российские роботы-танки «революционным оружием»
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National Interest назвал российские роботы-танки «революционным оружием» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские роботетехнические комплексы "Уран" на шаг оторвались от основных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу.
Аналитик отмечает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны заявляли, что комплексы "Уран-6" и "Уран-9" отлично зарекомендовали себя в Сирии. В частности, "Уран-6" принимал участие в разминировании Пальмиры, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения. Об испытаниях "Урана-9", имеющего мощное вооружение, в ведомстве не рассказали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего также успешно прошли обкатку, добавил Чоу.
США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако, в отличие от России, эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, говорится в статье.
"Как показал "Уран-9", в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран", — заключает эксперт.
Роботизированный комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности, "Уран-9" — для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Робот обладает внушительной огневой мощью: он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. "Уран-9" также встраивается в единую систему управления тактического звена и обладает защитой от несанкционированного доступа и средств РЭБ.
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