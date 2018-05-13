Эсминец «Беспокойный» отбуксирован в Кронштадт

Перед походом постоянным экипажем и калининградскими корабелами на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса.

Морские буксиры «Анатолий Птицын» и МБ-119 с опережением графика завершили операцию по буксировке в Кронштадт к месту вечной стоянки эсминца «Беспокойный».

Группа кораблей во главе с руководителем буксировки капитаном 1 ранга Андреем Кузнецовым совершила межбазовый переход из Балтийска в Кронштадт, преодолев расстояние 800 морских миль за 3 дня. Буксировка выполнялась кильватерным способом с помощью специальных буксировочных канатов — штатного вооружения морских буксиров.

Перед походом для музеефикации и нахождения на плаву без обслуживания постоянным экипажем и калининградскими корабелами на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса.