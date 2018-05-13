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В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
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В НАТО испугались покупки Турцией «глаза Москвы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 по версии НАТО равносильно размещению «глаза Москвы» на территории альянса, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
НАТО считает это провокацией, так как Турция собирается установить в качестве оборонительного щита военные системы, произведенные «все более агрессивным противником — Россией», передает RT текст статьи немецкого издания.
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Отмечается, что НАТО все активнее выступает против этого, так как считает, что через установку систем «Триумф» в руки России могут попасть существенные детали, указывающие на сильные и слабые стороны нового американского многофункционального истребителя F-35.
При этом Анкара как раз собирается приобрести для своих ВВС более 100 F-35, а С-400 — наиболее опасный противник для многофункционального истребителя, пишет Spiegel.
НАТО встревожено и ему необходимо продумать ответную реакцию, отметил недавно один из дипломатов альянса.
Внутри альянса говорят, что с системами С-400 на территории НАТО будет установлен своего рода «глаз Москвы», отмечает издание, так как для обслуживания комплексов долгие годы будет нужна помощь России. Через лазейки в сложном программном обеспечении систем Россия сможет получить доступ к любой информации, считают источники в альянсе.
Особенно уязвимы станут как раз F-35, о которых Россия сможет собирать информацию, пишет журнал.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.
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