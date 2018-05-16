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Индия объяснила отказ от российского оружия
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В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Индия в поставках вооружений интенсивно сотрудничает с США из-за трудностей, которые имеют место в военно-техническом партнерстве с Россией, сообщили The Times of India источники в индийском правительстве.
«Индия сознательно диверсифицировала свой импорт оружия из-за склонности России не придерживаться графиков поставок, склонности к увеличению расходов в середине процесса выполнения контракта, к препятствиям в передаче технологии и к ненадежным поставкам запасных частей», — пишет издание.
Там же отмечается, что Индия по-прежнему нуждается в сотрудничестве с Россией, особенно по современными стратегическим проектам, в частности, атомных подводных лодок. Также Дели требуется помощь Москвы в обслуживании уже имеющихся образцов советского и российского оружия.
Издание отмечает, что Индия, вероятно, отказалась от программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
Другой источник заявил, что в настоящее время Москва и Дели на правительственном уровне обсуждают механизмы обхода санкций Вашингтона, наложенных на российские предприятия оборонной промышленности.
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