Индия объяснила отказ от российского оружия

В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского

«Индия сознательно диверсифицировала свой импорт оружия из-за склонности России не придерживаться графиков поставок, склонности к увеличению расходов в середине процесса выполнения контракта, к препятствиям в передаче технологии и к ненадежным поставкам запасных частей», — пишет издание.

Там же отмечается, что Индия по-прежнему нуждается в сотрудничестве с Россией, особенно по современными стратегическим проектам, в частности, атомных подводных лодок. Также Дели требуется помощь Москвы в обслуживании уже имеющихся образцов советского и российского оружия.

Издание отмечает, что Индия, вероятно, отказалась от программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Другой источник заявил, что в настоящее время Москва и Дели на правительственном уровне обсуждают механизмы обхода санкций Вашингтона, наложенных на российские предприятия оборонной промышленности.