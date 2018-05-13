«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке

Украинские военные 11 мая предприняли попытку прорыва в районе Горловки , однако были остановлены бойцами ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы сил самопровозглашённой республики Даниил Безсонов. По его слова, ВСУ потеряли девять человек убитыми, а также утратили выгодные стратегические позиции. В настоящий момент силовики заняли дачный посёлок Чигири, отметил Безносов. В пресс-центре операции Объединённых сил Украины инцидент не комментируют. По информации украинской стороны, за минувшие сутки в регионе погибли трое военнослужащих.

Взводы ВСУ 11 мая попытались прорваться в районе Горловки, однако потерпели неудачу. Об этом сообщил начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов. По его словам, бойцы самопровозглашённой республики смогли дать отпор наступавшим. Те понесли значительные потери. В частности, ВСУ потеряли убитыми девять человек, пятеро их бойцов получили ранения.

«Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении, которая не только не увенчалась успехом, но и усугубила их положение… Однако огнём наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери», — рассказал Безносов.

По его словам, в результате этого ВСУ были вынуждены занять невыгодную позицию в дачном посёлке Чигари, потеряв одну из стратегически важных высот. В связи с этим они теперь находятся под полным контролем сил ДНР. Он также отметил, что украинские военные решили обеспечить свою безопасность, «используя местное население в качестве живого щита».

Бойцы самопровозглашённой республики также понесли потери. Как отметил Безносов, с их стороны погибли двое военнослужащих.

Плацдарм для наступления

Безсонов также подчеркнул, что провокация была устроена, «чтобы взять под контроль определённый район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата». Помимо этого, добавил он, украинские военные, вероятно, хотели преподнести этот «прорыв» как пример своего успеха Петру Порошенко , который собирался приехать в Бахмутский район «вместе со своими американскими кураторами», подчеркнул Безсонов.

«Теперь украинскому президенту остается только врать, скрывая провал и реальные потери своих боевиков», — подытожил он.

В штабе операции Объединённых сил Украины этот случай никак не комментируют, однако приводят свои данные по погибшим за минувшие сутки. Так, по их версии, 11 мая сторона проправительственных сил потерь не понесла — были только ранены трое человек. А вот среди бойцов ДНР, утверждают в штабе, трое погибших и четверо раненых.

«Занимаются самодеятельностью»

Эксперты считают, что подобные действия со стороны ВСУ, которые в последнее время участились, предпринимаются с целью спровоцировать бойцов самопровозглашённых республик на ответные действия.

«Подобного рода провокации со стороны ВСУ направлены на то, чтобы со стороны сил ДНР и ЛНР был дан ответ, который использовался бы как повод для полномасштабного наступления. Но к чести ополченцев нужно сказать, что они не дали этой провокации развиться, чтобы она вылилась во что-то большее. К тому же такие провокации идут из-за отсутствия контроля среди Вооружённых сил Украины. То есть вопросы дисциплины в некоторых их частях оставляют желать лучшего. Поэтому иногда они занимаются самодеятельностью», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Командиры ВСУ в Донбассе ведут себя достаточно самостоятельно, самостийно. В ВСУ так и не создана жёсткая вертикаль управления. Думают, это прежде всего связано с инициативой на местах», — заявил он RT.

Договорённости не работают

Помимо этого эксперты сходятся во мнении, что продолжающиеся обстрелы и атаки со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что для Киева сейчас приоритетом является возвращение Донбасса любой ценой. На этом фоне Минские договорённости, которым украинские власти якобы привержены, уже фактически не работают.

«Минские договорённости на Украине уже не действуют. После того, как так называемая зона АТО была переделана в зону общевойсковой операции и был введён план «деоккупации Донбасса», Минские остались на бумаге. За всё время их действия Украина не сделала ничего со своей стороны, чтобы конфликт, происходящий на востоке страны, был сведён к более мирному процессу», — подчеркнул Леонков.

Напомним, что на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что обсудил с рядом командиров стратегию «мелких шагов», которые Киев намерен взять под контроль Донбасс.

«На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы «мелких шагов» в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время», — писал он в Twitter.

Ранее Аваков подчёркивал, что быстро реинтегрировать весь регион невозможно и возвращать его нужно поэтапно. Одну из ключевых ролей в этом моменте он отвёл миротворцам ООН , которые должны будут размещаться в каждом отвоёванном ВСУ пункте вместе с украинскими пограничниками. По словам главы МВД, так называемый план деоккупации должен быть подготовлен специалистами его ведомства к лету нынешнего года.