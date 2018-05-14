NI оценил шансы F-22 в воздушном бою с Су-57

National Interest оценил шансы F-22 в воздушном бою с Су-57

Американские эксперты привыкли считать F-22 Raptor "королем неба", однако его превосходство оказалось под сомнением после разработки Россией истребителя пятого поколения Су-57, пишет The National Interest

По мнению автора статьи, после того, как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он сможет стать полноправным конкурентом для "раптора". Отмечается, что "Изделие 30" обладает силой тяги около 15000 кгс. С таким двигателем Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая наличие у него всеракурсного управления вектором тяги.

Незаметность в воздухе, которая всегда считалась важным преимуществом F-22, может оказаться бесполезной в бою с российским самолетом. Су-57 оснащены системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары американского истребителя.

Кроме того, Россия в принципе не верит в эффективность системы невидимости, поскольку предпочитает не скрываться от радаров, а обходить их. Боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения. Скорее всего, Су-57 будут использовать тактику, в соответствии с которой самолет летит перпендикулярно к радару вражеского истребителя и оказывается в "слепой зоне" для F-22.

Тем не менее, те самолеты, которые окажутся в видимом диапазоне, могут встретиться с F-22 в "визуальном" воздушном бою. В скором будущем оба самолета будут оснащены системами вывода информации на шлем пилота, а также высокоэффективными ракетами типа "воздух-воздух", что фактически позволит пилоту стрелять в том направлении, куда он смотрит. При таком положении вещей, слишком трудно определить исход боя, поскольку, скорее всего, победа будет за тем самолетом, которым управляет более опытный пилот, заключает издание.