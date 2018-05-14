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Назван победитель боя Су-57 и F-22
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Назван победитель боя Су-57 и F-22 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Американские эксперты привыкли считать F-22 Raptor "королем неба", однако его превосходство оказалось под сомнением после того, как Россия разработала истребитель пятого поколения Су-57, пишет The National Interest.
По мнению автора статьи, после того как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для "Раптора". Отмечается, что этот двигатель обладает силой тяги около 15 000 кгс. С ним Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая всеракурсное управление вектором тяги, считают специалисты.
Незаметность в воздухе, которая всегда считалась важным преимуществом F-22, может оказаться бесполезной в бою с российским самолетом. Су-57 оснащены системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары американского истребителя.
Кроме того, как отмечают эксперты, Россия в принципе не верит в эффективность системы невидимости, поскольку предпочитает не скрываться от радаров, а обходить их. Боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения. Авторы статьи предположили, что Су-57 будут использовать тактику, в соответствии с которой самолет летит перпендикулярно к радару истребителя противника и оказывается в "слепой зоне" для F-22.
Тем не менее, те самолеты, которые окажутся в видимом диапазоне, могут встретиться с F-22 в "визуальном" воздушном бою. В скором будущем оба самолета будут оснащены системами вывода информации на шлем пилота, а также высокоэффективными ракетами типа "воздух-воздух". При таком положении вещей слишком трудно определить исход боя, поскольку, скорее всего, победа будет за тем самолетом, которым управляет более опытный пилот, заключает издание.
Заместитель главного редактора журнала "Арсенал отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что для высокой оценки Су-57 имеются веские основания.
"Причина оценки достаточно понятна: если мы рассматриваем ближний бой этих самолетов, то преимущество Су-57 будет подавляющим хотя бы потому, что его двигатели имеют всеракурсную направленность сопел. То есть самолет обладает реальной сверхманевренностью. Сопла F-22 имеют щелевые направляющие и вектор тяги меняется только по высоте, а у нас — всеракурсный вектор тяги. Далее — на нашем истребителе стоит электронно-оптическая станция "Атолл", которая позволяет определять противника на очень большой дистанции в видимых диапазонах. Аналогов такой системы у американцев нет в принципе. По факту мы имеем на нашем истребителе радиолокационное обнаружение и электронно-оптическое, совмещение этих двух показателей дает гораздо более точное целеуказание", — отметил Дмитрий Дрозденко.
В то же время, по его словам, некие "тузы в рукаве" есть, несомненно, как у F-22, так и у Су-57.
"Что касается общих характеристик, полных функций вооружения и электроники — здесь мы не знаем полностью про американцев, американцы ничего не знают про нас. Причина простая — обе машины очень секретные. Поэтому "туз в рукаве" есть у каждого. Но если американские эксперты говорят, что у нас "тузов" больше, то я этому только рад", — сказал Дмитрий Дрозденко.
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