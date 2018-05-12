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На севере Сирии прогремел взрыв
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На севере Сирии прогремел взрыв, погибли девять человек, десятки пострадали 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © Sputnik / Yazan Kalash
Девять человек погибли, 28 получили ранения при подрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщил РИА Новости директор пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясир аз-Заим.
"Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы", — заявил чиновник.
По словам аз-Заима, трое погибших были охранниками больницы. Также сообщается, что девять человек пропали без вести.
Как отметил собеседник агентства, некоторые раненые были доставлены в турецкие больницы.
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