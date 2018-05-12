Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»

Армия Израиля нанесла удар по сирийскому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", так как он использовался для обстрела израильских истребителей. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в армейской пресс-службе.

"Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их, — утверждала собеседница агентства. — Армия обороны Израиля продолжит действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям".

Военные оставили без ответов вопросы о том, как они определили, что это был именно комплекс "Панцирь-С1", и какой ракетой он был поражен.

Ранее армейская пресс-служба распространила кадры, на которых, по ее версии, зафиксировано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии

"На видеозаписи запечатлен момент, когда Армия обороны Израиля во время атаки, направленной против военных объектов Ирана в Сирии, нанесла удар по комплексу SA-22 (так в классификации НАТО именуется "Панцирь-С1" — прим. ТАСС)", — говорится в комментарии к видеоролику.

Рано утром 10 мая, согласно заявлениям израильских военных, иранские силы "Аль-Кудс" выпустили 20 ракет, а также снаряды по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Вскоре после этого израильские ВВС подвергли бомбардировке несколько десятков иранских целей в арабской республике и сирийские установки ПВО.