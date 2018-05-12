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Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»
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Израиль назвал причину уничтожения «Панциря» 

ТАСС 1 час назад
Армия Израиля нанесла удар по сирийскому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", так как он использовался для обстрела израильских истребителей. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в армейской пресс-службе.
"Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их, — утверждала собеседница агентства. — Армия обороны Израиля продолжит действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям".
>> Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен
Военные оставили без ответов вопросы о том, как они определили, что это был именно комплекс "Панцирь-С1", и какой ракетой он был поражен.
Ранее армейская пресс-служба распространила кадры, на которых, по ее версии, зафиксировано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии.
"На видеозаписи запечатлен момент, когда Армия обороны Израиля во время атаки, направленной против военных объектов Ирана в Сирии, нанесла удар по комплексу SA-22 (так в классификации НАТО именуется "Панцирь-С1" — прим. ТАСС)", — говорится в комментарии к видеоролику.
Рано утром 10 мая, согласно заявлениям израильских военных, иранские силы "Аль-Кудс" выпустили 20 ракет, а также снаряды по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Вскоре после этого израильские ВВС подвергли бомбардировке несколько десятков иранских целей в арабской республике и сирийские установки ПВО.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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