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«Россия понимает только силу»
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«Россия понимает только силу» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу", заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", — сказал Ходжес в интервью польскому телеканалу TVN24.
По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.
"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", — заявил он.
Генерал добавил, что Россия считает своей обязанностью защиту своих граждан за рубежом, что, по мнению Ходжеса, может служить поводом для быстрого вторжения в прибалтийские страны или Польшу.
"Как мы можем предотвратить совершение Россией такой большой ошибки? Альянс старается увеличить скорость нашей реакции. То, что делает Польша в плане модернизации, увеличит наши возможности. Мы должны показать России, что мы можем перемещаться быстро или так же быстро, как они. Потом мы можем иметь с ними такие же отношения, как во время холодной войны", — заявил генерал.

"Сдерживание России"

В конце апреля в Брюсселе прошло заседание глав МИД стран НАТО. Тогда стороны подтвердили, что продолжат проводить политику сдерживания в отношении России. Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, для организации важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае с "делом Скрипалей"
При этом в Москве неоднократно заявляли, что непричастны к отравлению работавшего на британскую разведку экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с альянсом и диалогу в рамках Совета Россия — НАТО. Как отметил источник в МИД, сокращение числа российских представителей при альянсе сильно сужает возможности для начала такого диалога.
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