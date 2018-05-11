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США опасаются опасности нового китайского бомбардировщика
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В США заговорили об опасности нового китайского бомбардировщика 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Новый стелс-бомбардировщик H-20, разрабатываемый Китаем, сможет успешно противостоять американским системам ПВО, пишут военные СМИ.
В соцсетях КНР продолжают распространяться слухи о стелс-бомбардировщике производства Китайской государственной авиационной компании (AVIC). Видео с изображением самолета следующего поколения недавно появилось в Weibo в группе Центрального телевидения Китая.
На видео показаны все разработки китайской авиаиндустрии. В конце ролика появляется изображение, предположительно, бомбардировщика H-20 с надписью The Next [следующий], намекающая на создание такого самолета в ближайшем будущем.
Китай, скорее всего, создает не один, а два новых стратегических стелс-бомбардировщика, пишет Task and Purpose. По мнению издания, созданные ранее истребители J-20 и J-31 показывали, что Китай вне всякого сомнения способен производить качественные стелс-самолеты.
Сейчас китайская армия имеет в своем распоряжении лишь бомбардировщики H-6K, которые являются лицензионными копиями советского Ту-16. Дорогостоящее создание дозвукового бомбардировщика H-20 и сверхзвукового JH-XX свидетельствует о том, что Китай как можно быстрее пытается догнать США, пишет автор.
По его мнению, H-20 основан на проекте американского B-2 Spirit. Из некоторых сообщений ясно, что китайский стелс-бомбардировщик может полететь уже в 2019 году, отмечается в материале.
Журналист отмечает, что США придется бороться с невидимым H-20, который будет способен пролететь через Тихий океан и атаковать объекты Пентагона, оставшись незаметным для американских ПВО. Называется даже возможная цель бомбардировщиков — стратегическая авибаза Гуам в Тихом океане.
Данных о характеристиках H-20 немного. Портал NextBigFuture перечислил предполагаемые параметры нового стелс-бомбардировщика. В материале говорится, что стелс-характеристики самолета будут схожи с американскими и российскими бомбардировщиками. Как и новейшие разработки этих двух стран, китайская машина создана по аэродинамической схеме «летающего крыла». H-20 сможет летать на дальность более 10 тыс. км, его боевой радиус составит более 5 тыс. км.
Новый бомбардировщик, по данным журналистов, будет обладать немного меньшей бомбовой нагрузкой, чем американский B-2A (23 тонны), но большей, чем H-6K. H-20 сможет применять как ядерное оружие, так и обычные ракеты. Также он получит способность успешно защищаться с помощью радара, электронной платформы и микроволновой и лазерной аппаратуры. Вооружен бомбардировщик будет в том числе гиперзвуковыми ракетами, пишет автор.
Журналисты также опубликовали еще одну версию внешнего вида бомбардировщика, выполненную художником.
Ранее китайский журнал Aerospace knowledge поместил на обложку изображение перспективного дальнего бомбардировщика H-20 следующего поколения. Его внешний вид отличается от изображения, опубликованного в американских СМИ.
Впервые о разработке этой машины в Китае стало известно в 2016 году. Утверждалось, что самолет-невидимка будет способен нести стратегические крылатые ракеты.
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