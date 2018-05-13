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Военная полиция РФ начала патрулирование Дамаска
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Военная полиция РФ начала патрулирование Дамаска 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов Дамаска, освобожденных от боевиков, сообщает корреспондент с места событий.
Военные полицейские патрулируют районы Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда. Для обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты. Подразделения военной полиции несут круглосуточное дежурство. С населением налажен обмен информацией.
Как сообщалось ранее, в рамках договоренностей российского Центра по примирению за восемь дней мая было выведено более 3,2 тысячи боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей. Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Вооруженные силы законного правительства Сирии ведут спецоперацию по уничтожению террористов.
В апреле от боевиков были освобождены территории анклава Восточной Гуты под Дамаском и Восточного Каламуна.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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