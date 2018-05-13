Военная полиция РФ начала патрулирование Дамаска

Подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов Дамаска , освобожденных от боевиков, сообщает корреспондент с места событий.

Военные полицейские патрулируют районы Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда. Для обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты. Подразделения военной полиции несут круглосуточное дежурство. С населением налажен обмен информацией.

Как сообщалось ранее, в рамках договоренностей российского Центра по примирению за восемь дней мая было выведено более 3,2 тысячи боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей. Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство" * (ИГ*, запрещена в РФ). Вооруженные силы законного правительства Сирии ведут спецоперацию по уничтожению террористов.

В апреле от боевиков были освобождены территории анклава Восточной Гуты под Дамаском и Восточного Каламуна.

*Террористическая организация, запрещенная в России