Опубликованы фото разбившегося в Сирии Ка-52

Опубликованы фото разбившегося в Сирии российского Ка-52

В Сети появились фотографии с места падения вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС России , разбившегося на востоке Сирии

Helicóptero russo Ka-52 teria sido abatido por radicais islâmicos na Síria https://t.co/bEwftzz1v5 pic.twitter.com/tmw7O8bwe5— Cavok Aviation News (@cavokbr) 9 мая 2018 г. Фотографии опубликовало Cavok Aviation News в Twitter.

Блогер Борис Рожин в LiveJournal предположил, что вертолет упал на оспариваемой ИГ территории, так как у пропагандистов «Исламского государства» появилась возможность выехать на место падения. Именно они и сделали снимки.

Ка-52 упал в пустынном районе треугольника Маядин — Абу-Кемаль — Т2, где переброшенные из западной Сирии части САА ведут зачистку оставшихся отрядов ИГ, пишет он. По его мнению, упавшая машина была подорвана на земле после эвакуации тел экипажа.

Во вторник эксперты предположили, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС России, разбившийся в Сирии, вряд ли мог быть сбит террористами.