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Эсминец «Беспокойный» направился на вечную стоянку
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Эсминец «Беспокойный» направился в Кронштадт на вечную стоянку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кронштадт на вечную стоянку из базы Балтийского флота отправился знаменитый эсминец "Беспокойный". Боевой корабль станет экспонатом военно-исторического комплекса, сообщили в пресс-службе Западного военного округа министерства обороны России.
"Беспокойный" — пятнадцатый эскадренный миноносец проекта 956 "Сарыч". Его изготовили на заводе № 190 им. Жданова и спустили на воду в июне 1990 года. Длина корабля — 156 метров, ширина — 17,2. Автономность плавания — 30 суток, экипаж — 296 человек. Эсминец имел ракетное, противолодочное, минно-торпедное вооружение, двухорудийный артиллерийский комплекс дальнобойностью более 20 километров. На палубе мог разместиться один вертолет Ка-37ПЛ.
У эсминца хорошая история. Он был участником тридцати разных учений, а в 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы Елизаветы II.
Свой последний переход — более 800 морских миль — "Беспокойный" преодолеет за четыре дня. Как добавили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, перед походом в Кронштадт на эсминце отремонтировали подводную часть, демонтировали гребные валы, покрасили корпус. Это позволит кораблю находиться на плаву без обслуживания постоянного экипажа.
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