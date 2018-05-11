Эсминец «Беспокойный» направился на вечную стоянку

Эсминец «Беспокойный» направился в Кронштадт на вечную стоянку

Кронштадт на вечную стоянку из базы Балтийского флота отправился знаменитый эсминец "Беспокойный". Боевой корабль станет экспонатом военно-исторического комплекса, сообщили в пресс-службе Западного военного округа министерства обороны России.

"Беспокойный" — пятнадцатый эскадренный миноносец проекта 956 "Сарыч". Его изготовили на заводе № 190 им. Жданова и спустили на воду в июне 1990 года. Длина корабля — 156 метров, ширина — 17,2. Автономность плавания — 30 суток, экипаж — 296 человек. Эсминец имел ракетное, противолодочное, минно-торпедное вооружение, двухорудийный артиллерийский комплекс дальнобойностью более 20 километров. На палубе мог разместиться один вертолет Ка-37ПЛ.

У эсминца хорошая история. Он был участником тридцати разных учений, а в 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы Елизаветы II