Военный выпал из поезда и потерял секретные документы

Военный выпал из электрички и потерял секретные документы

Бывший преподаватель Московского университета Минобороны Валерий Завадский потерял секретные документы, когда выпал из поезда в состоянии наркотического опьянения.

Завадский пришел в полицию, заявил, что его выкинули из электрички, а вещи остались в вагоне, сообщает телеграм-канал Mash.

Когда полиция начала разбираться, оказалось, что Завадский был в состоянии наркотического опьянения — на допросе он признался, что его из поезда «наркотики вытолкнули».

В найденных вещах полиция обнаружила документы под грифом «Секретно». Это списки потерь 23-й дивизии за 1944 год.

Оказалось, что Завадский жил в общежитии университета, хотя не работал там с 2011 года. Когда его вынудили съехать, он собрал все документы и поехал. Как раз тогда он и выпал из поезда.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.