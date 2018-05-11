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Военный выпал из поезда и потерял секретные документы
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Военный выпал из электрички и потерял секретные документы 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: AFP 2018
Бывший преподаватель Московского университета Минобороны Валерий Завадский потерял секретные документы, когда выпал из поезда в состоянии наркотического опьянения.
Завадский пришел в полицию, заявил, что его выкинули из электрички, а вещи остались в вагоне, сообщает телеграм-канал Mash.
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Когда полиция начала разбираться, оказалось, что Завадский был в состоянии наркотического опьянения — на допросе он признался, что его из поезда «наркотики вытолкнули».
В найденных вещах полиция обнаружила документы под грифом «Секретно». Это списки потерь 23-й дивизии за 1944 год.
Оказалось, что Завадский жил в общежитии университета, хотя не работал там с 2011 года. Когда его вынудили съехать, он собрал все документы и поехал. Как раз тогда он и выпал из поезда.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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