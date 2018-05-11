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Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
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Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции 

ТК «Звезда» 1 час назад
На видео, опубликованном компанией, роботы уничтожают авианосец, на палубе которого находится самолет, очень похожий на американский McDonnell Douglas F-15 Eagle.
Турецкая компания Albayraklar Group разработала подводного дрона, который маскируясь под морского ската способен приблизиться к кораблям противника и уничтожить их.
Подводный дрон почти неотличим от морского ската, при этом его почти невозможно обнаружить. Приблизившись к кораблю группа таких дронов прикрепляется ко дну корабля способно легко потопить его.
Также аппараты могут использоваться для разведки, для чего имеют две камеры и систему самозащиты от морских хищников.
В сообщении компании также отмечено, что аппараты управляются с помощью гидроакустических сигналов аналогичных тем, которые издают морские млекопитающие. Встроенного аккумулятора хватает на 12 часов работы.
Официальная презентация робота намечена на 12 июня.
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