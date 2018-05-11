Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции

На видео, опубликованном компанией, роботы уничтожают авианосец, на палубе которого находится самолет, очень похожий на американский McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Турецкая компания Albayraklar Group разработала подводного дрона, который маскируясь под морского ската способен приблизиться к кораблям противника и уничтожить их.

Подводный дрон почти неотличим от морского ската, при этом его почти невозможно обнаружить. Приблизившись к кораблю группа таких дронов прикрепляется ко дну корабля способно легко потопить его.

Также аппараты могут использоваться для разведки, для чего имеют две камеры и систему самозащиты от морских хищников.

В сообщении компании также отмечено, что аппараты управляются с помощью гидроакустических сигналов аналогичных тем, которые издают морские млекопитающие. Встроенного аккумулятора хватает на 12 часов работы.

Официальная презентация робота намечена на 12 июня.