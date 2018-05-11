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Турецкий F-35 совершил первый полет
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Турецкий F-35 совершил первый полет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В городе Форт-Уэрте (США) 10 мая 2018 года совершил первый полет истребитель пятого поколения F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции, сообщает портал Kokpit.aero.
В полете F-35A Lightning II сопровождался истребителем четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. F-35A Lightning II за номером 18-0001 планируется передать Турции 21 июня 2018 года.
В апреле 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35 Lightning II. Всего последняя планирует купить сто таких истребителей.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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