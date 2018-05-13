Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с ВМС США 

Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" наблюдает за действиями авианосца ВМС США "Гарри Трумэн" в Средиземном море, играя с ним в "кошки-мышки", сообщает британский телеканал iTV.
Журналисты канала сняли видео, на котором якобы запечатлен российский сторожевик. Американские и российские моряки поддерживают радиосвязь по протоколам, установленным еще во времена холодной войны, что позволяет избегать инцидентов, отмечает издание.
With US and Russian warships playing cat and mouse on the open seas, are we seeing evidence of a new Cold War? ITV News Correspondent @johnirvineitv has been aboard the aircraft carrier USS Harry S Truman https://t.co/fcYtGWS1G2 pic.twitter.com/oRK7s2AYLL— ITV News (@itvnews) 11 мая 2018 г.
Телеканал напомнил, что в июне 2016 года "Ярослав Мудрый" и "Гарри Трумэн" уже встречались в Средиземном море. Тогда американский эсминец Gravely, сопровождавший авианосец, предпринял опасный маневр, чтобы "отогнать" российский фрегат. Эсминец сблизился с "Ярославом Мудрым" на 60-70 метров и пересек курс движения сторожевого корабля на расстоянии в 180 метров. Пентагон тогда заявлял, что российские моряки подавали ложные сигналы, пытаясь сблизиться с американским эсминцем и помешать действиям ВМС США.
В Минобороны России называли эти заявления "непрофессиональными", отметив, что российский сторожевик находился на расстоянии более пяти морских миль и своими действиями никаким образом не мог повлиять на маневры американского авианосца.