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Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с ВМС США
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Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с ВМС США 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" наблюдает за действиями авианосца ВМС США "Гарри Трумэн" в Средиземном море, играя с ним в "кошки-мышки", сообщает британский телеканал iTV.
Журналисты канала сняли видео, на котором якобы запечатлен российский сторожевик. Американские и российские моряки поддерживают радиосвязь по протоколам, установленным еще во времена холодной войны, что позволяет избегать инцидентов, отмечает издание.
Телеканал напомнил, что в июне 2016 года "Ярослав Мудрый" и "Гарри Трумэн" уже встречались в Средиземном море. Тогда американский эсминец Gravely, сопровождавший авианосец, предпринял опасный маневр, чтобы "отогнать" российский фрегат. Эсминец сблизился с "Ярославом Мудрым" на 60-70 метров и пересек курс движения сторожевого корабля на расстоянии в 180 метров. Пентагон тогда заявлял, что российские моряки подавали ложные сигналы, пытаясь сблизиться с американским эсминцем и помешать действиям ВМС США.
В Минобороны России называли эти заявления "непрофессиональными", отметив, что российский сторожевик находился на расстоянии более пяти морских миль и своими действиями никаким образом не мог повлиять на маневры американского авианосца.
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