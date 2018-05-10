В морских водах Эстонии пройдут учения НАТО

Ежегодные противоминные учения Open Spirit пройдут в морских водах Эстонии с 11 по 25 мая, сообщил главный штаб Сил обороны республики.

"Противоминные учения Open Spirit пройдут в морских водах Эстонии с 11 по 25 мая. В них примут участие до 800 военнослужащих из 15 государств-членов НАТО и партнеров альянса", — говорится в сообщении.

Учения пройдут близ Таллина , островов Сааремаа, Хийумаа и Муху. Будут задействованы несколько команд водолазов и почти 20 кораблей разного назначения. В четверг для участия в учениях в Таллин прибыла Первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО в составе голландского корабля поддержки Mercuur и минных тральщиков: норвежского Otra, голландского Urk, бельгийского Narcis и германского Bad Bevensen.

Учения Open Spirit ежегодно проводятся с 1995 года поочередно вблизи берегов Эстонии, Латвии Литвы . Во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.

В прошлом году Open Spirit проходили в Латвии, где было обнаружено и нейтрализовано 58 взрывоопасных предметов, из них 34 — военными моряками Эстонии.