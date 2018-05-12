«Стрижи» получат МиГ-35

Авиагруппа «Стрижи» одной из первых получит истребители МиГ-35

Авиагруппа "Стрижи", летающая в настоящее время на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолёты МиГ-35.

Как сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, истребители МиГ-35 поступят на авиабазу Кубинка после завершения госиспытаний.

"Планируется переучивание летчиков авиагруппы "Стрижи" на истребитель МиГ-35. Сейчас завершаются государственные испытания самолета. После их завершения новейшие машины пойдут на вооружение эскадрильи пилотажной группы "Стрижи", — сказал он на юбилее Центра показа авиационной техники в Кубинке.

При этом Юдин отметил, что самым первым МиГ-35 получит Государственный лётный испытательный центр в Ахтубинске , затем самолёт пойдёт в Липецкий авиацентр, в состав которого и входит авиабаза Кубинка.

Также командующий ВВС рассказал, что лётчики авиагруппы "Русские витязи" полностью освоили истребители Су-30СМ.

"Су-30СМ — это самолёт поколения 4++, который обладает очень высокими боевыми характеристиками, в том числе пилотажными. На сегодняшний день "Русские витязи" полностью освоили этот истребитель, лётчики уже выполняют помимо группового пилотажа шестеркой, парный и встречный пилотаж", — рассказал Юдин.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) — двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок — 3,5 часа.

Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И. Н. Кожедуба расположен на авиабазе Кубинка. В его состав входят авиагруппы "Стрижи" и "Русские витязи".