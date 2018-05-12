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«Стрижи» получат МиГ-35
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Авиагруппа «Стрижи» одной из первых получит истребители МиГ-35 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиагруппа "Стрижи", летающая в настоящее время на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолёты МиГ-35.
Как сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, истребители МиГ-35 поступят на авиабазу Кубинка после завершения госиспытаний.
"Планируется переучивание летчиков авиагруппы "Стрижи" на истребитель МиГ-35. Сейчас завершаются государственные испытания самолета. После их завершения новейшие машины пойдут на вооружение эскадрильи пилотажной группы "Стрижи", — сказал он на юбилее Центра показа авиационной техники в Кубинке.
При этом Юдин отметил, что самым первым МиГ-35 получит Государственный лётный испытательный центр в Ахтубинске, затем самолёт пойдёт в Липецкий авиацентр, в состав которого и входит авиабаза Кубинка.
Также командующий ВВС рассказал, что лётчики авиагруппы "Русские витязи" полностью освоили истребители Су-30СМ.
"Су-30СМ — это самолёт поколения 4++, который обладает очень высокими боевыми характеристиками, в том числе пилотажными. На сегодняшний день "Русские витязи" полностью освоили этот истребитель, лётчики уже выполняют помимо группового пилотажа шестеркой, парный и встречный пилотаж", — рассказал Юдин.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
Су-30СМ (серийный, модернизированный) — двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок — 3,5 часа.
Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И. Н. Кожедуба расположен на авиабазе Кубинка. В его состав входят авиагруппы "Стрижи" и "Русские витязи".
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