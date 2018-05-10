Стал известен секрет названия гаубицы «Коалиция-СВ»

На официальном сайте газеты «Уралвагонзавода» рассказали о том, почему самоходная гаубица 2С35 получила название «Коалиция-СВ».

В сообщении говорится, что название выбрано, исходя из особенностей САУ.

«В переводе с латыни «Коалиция» означает союз или добровольное объединение лиц или государств. В случае самоходного орудия это означает возможность применения ее в составе разнородных подразделений, где управление ее огнем можно вести через единую систему тактического управления», — говорится в сообщении.

Целеуказание для «Коалиции» будет поступать не только от корректировщиков огня, разведывательных машин, самолетов и вертолетов, но и от спутников.

В сообщении подчеркнуто, что в войска изделие должно после завершения испытаний, в течение года.