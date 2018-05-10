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ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет
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Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Reuters
Силы ПВО Сирии сбили более половины запущенных Израилем минувшей ночью авиационных и тактических наземных ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии".
"В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", — сказали в министерстве.
В Минобороны отметили, что данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии уточняются.
ТАСС: последние новости
СМИ: восемь иранцев и семь шиитских бойцов погибли под Дамаском при ракетном ударе Израиля СМИ: ПВО Сирии отражают израильскую атаку Источник: Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400
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