ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет

Силы ПВО Сирии сбили более половины запущенных Израилем минувшей ночью авиационных и тактических наземных ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии".
"В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", — сказали в министерстве.
В Минобороны отметили, что данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии уточняются.