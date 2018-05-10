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Израиль призвал Иран отказаться от новых атак
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Израиль призвал Иран отказаться от новых атак 

РИА Новости 1 час назад
ИЗРАИЛЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА С ИРАНОМ, ПРИЗЫВАЕТ ТЕГЕРАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НОВЫХ АТАК — АРМИЯ
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