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Армия Израиля опубликовала видео уничтожения «Панциря»
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Армия Израиля опубликовала видео уничтожения «Панциря» 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео израильского удара, в ходе которого был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс "Панцирь-С1") был нанесен в ночь на 10 мая в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии. Видео на своей странице в Twitter опубликовала армия Израиля.
Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот. В ночной атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Еще 10 тактических ракет класса "земля-земля" были выпущены с территории самого Израиля, сообщает "Интерфакс". В результате ударов погибли 23 военных и ополченца. Среди погибших есть как граждане Сирии, так и иностранцы.
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