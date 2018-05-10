ПВО Сирии отражают израильскую атаку

Силы противовоздушной обороны сирийской армии отражают атаку Израиля в районе города Эль— Кунейтра (40 км от Дамаска ). Об этом сообщило в среду агентство САНА.

По его данным, средства ПВО "ведут огонь по воздушным целям противника".