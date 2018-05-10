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ПВО Сирии отражают израильскую атаку
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ПВО Сирии отражают израильскую атаку 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Силы противовоздушной обороны сирийской армии отражают атаку Израиля в районе города Эль— Кунейтра (40 км от Дамаска). Об этом сообщило в среду агентство САНА.
По его данным, средства ПВО "ведут огонь по воздушным целям противника".
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